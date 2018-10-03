Липчанка украла у пенсионера карту и накупила бытовой техники

СЕГОДНЯ 18:05 2018-10-03T18:05:24+03:00

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В Липецке поймали на краже 44-летнюю женщину. По данным полиции, в сентябре липчанка пришла в гости к 61-летнему пенсионерку и выкрала у него из квартиры банковскую карту.

С чужой картой дама отправилась в магазин бытовой техники и накупила товара на 87 000 рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина купила телевизор, два сотовых телефона и спутниковую антенну.

Ушлую женщину вычислили сотрудники уголовного розыска. После задержания она вернула пенсионерку часть денег – 20 000 рублей. Также воровка отдала потерпевшему купленное на его деньги добро. Вместе с тем женщине придется ответить по уголовной статье.