2018-10-03T18:05:24+03:00
Происшествия

Липчанка украла у пенсионера карту и накупила бытовой техники

Женщина отоварилась на 87 000 рублей
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали на краже 44-летнюю женщину. По данным полиции, в сентябре липчанка пришла в гости к 61-летнему пенсионерку и выкрала у него из квартиры банковскую карту.

С чужой картой дама отправилась в магазин бытовой техники и накупила товара на 87 000 рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина купила телевизор, два сотовых телефона и спутниковую антенну.

Ушлую женщину вычислили сотрудники уголовного розыска. После задержания она вернула пенсионерку часть денег – 20 000 рублей. Также воровка отдала потерпевшему купленное на его деньги добро. Вместе с тем женщине придется ответить по уголовной статье.

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