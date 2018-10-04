2018-10-04T08:31:10+03:00
Общество

В Липецке 5 дней назад пропал 13-летний подросток

Максим ушел из дома в районе улицы Крылова
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке пропал подростокВ Липецке пропал подростокФото: Поиск пропавших детей Липецк
Изменить размер текста:

В Липецке пропал 13-летний подросток, Климов Максим Денисович. Как сообщают волонтеры ЛООО "Поиск пропавших детей", 29 сентября он ушел из дома в районе улицы Крылова. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: черные спортивные штаны с темными вертикальными полосками, ветровка синяя, черные кроссовки с белыми вставками.

Просьба ко всем, кто видел Максима Климова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Либо написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почитатели творчества Ивана Бунина побывают на эко-просветительском фестивале
В Липецке водитель иномарки сбил 44-летнюю женщину на пешеходном переходе
Липчан просят помочь найти 25-летнего жителя Московской области
В пожаре в Липецкой области пострадал человек
Команда детского технопарка вышла в финал международного конкурса
В Липецке иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево: есть пострадавший
Липчанка украла у пенсионера карту и накупила бытовой техники
Липчане по секрету рассказали участковому о краже из бара
На IT–форуме горожане обсудили, как превратить Липецк в "умный город"
Липчане отдохнут в новогодние праздники 10 дней подряд
Игорь Тиньков: «Меня даже в самых критических ситуациях спасало чувство юмора и самоирония»
В четверг в Липецке дождь и сильные порывы ветра
После отставки Олег Королев продолжил вести Твиттер
В Липецке нашли мужчину с перерезанным горлом и с отрезанными органами