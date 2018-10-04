В Липецке 5 дней назад пропал 13-летний подросток

СЕГОДНЯ 08:30 2018-10-04T08:31:10+03:00

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В Липецке пропал 13-летний подросток, Климов Максим Денисович. Как сообщают волонтеры ЛООО "Поиск пропавших детей", 29 сентября он ушел из дома в районе улицы Крылова. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: черные спортивные штаны с темными вертикальными полосками, ветровка синяя, черные кроссовки с белыми вставками.

Просьба ко всем, кто видел Максима Климова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Либо написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.