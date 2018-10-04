В Липецке иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 10:18 2018-10-04T10:18:09+03:00

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В минувшую среду, 3 октября, в Липецке произошло серьезное ДТП. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 20.56. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, водитель легкового автомобиля «Nissan Almera» вылетев в кювет, врезался в дерево. Авария произошла на улице Ударников. К месту происшествия выехало одно пожарно-спасательное отделение. В ДТП пострадал человек. Его доставили в медучреждение.

Этой ночью, 4 октября, ДТП случилось на 254 километре трассы Орел-Тамбов. На пульт управления спасателей позвонили в 3.00. В Задонском районе «Ваз 2114» также вылетел в кювет и опрокинулся. На место аварии выехало одно отделение спасателей. Есть пострадавший. Его госитализировали.

Напомним, в случае возникновения ДТП звонить по номеру 112.