2018-10-04T10:18:09+03:00
Происшествия

В Липецке иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево: есть пострадавший

А в Липецкой области опрокинулся «Ваз 2114»
Юлия КЛЮЕВА
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В ДТП пострадали 2 человекаВ ДТП пострадали 2 человекаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшую среду, 3 октября, в Липецке произошло серьезное ДТП. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 20.56. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, водитель легкового автомобиля «Nissan Almera» вылетев в кювет, врезался в дерево. Авария произошла на улице Ударников. К месту происшествия выехало одно пожарно-спасательное отделение. В ДТП пострадал человек. Его доставили в медучреждение.

Этой ночью, 4 октября, ДТП случилось на 254 километре трассы Орел-Тамбов. На пульт управления спасателей позвонили в 3.00. В Задонском районе «Ваз 2114» также вылетел в кювет и опрокинулся. На место аварии выехало одно отделение спасателей. Есть пострадавший. Его госитализировали.

Напомним, в случае возникновения ДТП звонить по номеру 112.

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