2018-10-04T10:21:26+03:00
Общество

Команда детского технопарка вышла в финал международного конкурса

Юные липчане представят прототип устройства для исследования недоступных человеку мест на Земле
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Юные липецкие кулибины по результатам заочного отборочного тура вышли в финал Международного конкурса детских инженерных команд 2018, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Масштабный смотр детского технического творчества проводится при поддержке Правительства РФ, Министерства образования и науки России, Фонда новых форм развития образования и сети детских технопарков «Кванториум».

Сборная трех квантумов детского технопарка «Кванториум» из Липецка - Геоквантума, Аэроквантума и IT-квантума - успешно справилась с конкурсным заданием «Дрон-исследователь», сделав прототип устройства для исследования недоступных человеку мест на Земле и создания 3D-моделей для их виртуального посещения. Команда допущена к участию в очном финальном туре. Там ребятам предстоит усовершенствовать устройство с применением технологии одновременного позиционирования и лазерной локации (SLAM) вместо компьютерного зрения или дальномеров.

Победителями конкурса будут признаны команды, успешно справившиеся с заданием финального тура. Главный приз - 1 млн. рублей. Финал пройдет в Москве 1-5 декабря нынешнего года.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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