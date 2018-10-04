В пожаре в Липецкой области пострадал человек

СЕГОДНЯ 11:34 2018-10-04T11:34:42+03:00

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В прошедшую среду, 3 октября, в 14.06 спасателям поступило сообщение о задымлении квартиры. Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, пожар случился в областном центре на 15 микрорайоне, в доме №36. К месту вызова выехали 5 пожарно-спасательных отделения и доброволец. Огонь повредил внутреннюю отделку и домашнее имущество квартиры на площади 9 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

Чуть позже стало известно о задымлении в доме в Долгоруковском районе. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 18.06. В деревню Екатериновка выехали 2 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Несмотря на усилия пожарных, пламя повредило внутреннюю отделку и имущество дома на площади 15 квадратных метров. В пожаре пострадал человек.