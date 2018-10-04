2018-10-04T11:49:47+03:00
Общество

Липчан просят помочь найти 25-летнего жителя Московской области

Егор Горбачев может находиться в Липецке или области
Юлия КЛЮЕВА
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Может находиться в Липецкой областиМожет находиться в Липецкой областиФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В городе Павловский Посад Московской области пропал 25-летний Горбачев Егор Владимирович. Как сообщили в Поисковом отряде Лиза Алерт, со 2 сентября его местонахождение не известно. По словам волонтеров, молодой человек может находиться в Липецкой области.

Приметы: рост 183, худощавого телосложения, шатен, глаза светло-зеленые.

Был одет: джинсовые синие шорты, белая футболка с надписью на спине SPHERA, белые сланцы, красная бейсболка.

Просьба ко всем, кто видел Егора Горбачева или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112.

До сих пор не могут найти 13-летнего Климова Максима Денисовича. Подросток ушел из дома в Липецке 29 сентября. Волонтеры, полиция и близкие ищут супружескую пару - 38-летнего Мартынова Александра Вячеславовича и 36-летнюю Мартынову Елену Владимировну. Продолжаются поиски 80-летней Ермоловой Валентины Андреевны. Бабушка ушла из дома в Хлевенском районе 28 сентября. Продолжаются поиски 53-летнего Ильдуса Рахматулина. Он исчез в Липецке 2 августа. Неизвестно местоположение 37-летнего Алексея Ставрова. Мужчина пропал 6 июня со Стекольного завода в районе Матырского. Ничего не известно о 49-летнем Купцове Александре Павловиче. Мужчина исчез 27 июня в Данкове. Продолжаются поиски 36-летнего Бесчеревных Александра Вячеславовича. Мужчина пропал в Липецке 29 июля. Продолжаются поиски 47-летнего Загороднева Александра Михайловича. Липчанин вышел из дома 6 июля в 20.30 и не вернулся. До сих пор не могут найти 69-летнюю Щеглову Анну Ивановну.Она пропала 21 мая. Ушла поздно вечером из ЦРБ в селе Волово. Также ничего не известно о 69-летней Дзыкан Валентине Александровне. 29 мая ушла из дома в Липецке с улицы Вермишева.

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