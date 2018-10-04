Липчан просят помочь найти 25-летнего жителя Московской области

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-04T11:49:47+03:00

Егор Горбачев может находиться в Липецке или области

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В городе Павловский Посад Московской области пропал 25-летний Горбачев Егор Владимирович. Как сообщили в Поисковом отряде Лиза Алерт, со 2 сентября его местонахождение не известно. По словам волонтеров, молодой человек может находиться в Липецкой области.

Приметы: рост 183, худощавого телосложения, шатен, глаза светло-зеленые.

Был одет: джинсовые синие шорты, белая футболка с надписью на спине SPHERA, белые сланцы, красная бейсболка.

Просьба ко всем, кто видел Егора Горбачева или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112.

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