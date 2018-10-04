В Липецке водитель иномарки сбил 44-летнюю женщину на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-04T12:11:50+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 1 270 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, 10 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 40 человек во время движения оказались не пристегнутыми. В 5 машинах детей перевозили без удерживающих устройств. ДТП с материальным ущербом – 25.

В минувшую среду, 3 октября, 35-летний водитель «Шкода Фабия» врезался в автомобиль «Шахман» под управлением 30-летнего водителя. Авария случилась в 10.15 на автодороге «Липецк-Борисовка». В результате столкновения пострадал водитель «Шкоды». Его доставили в больницу.

На той же дороге в 17.45 54-летний водитель «Форд Фокуса» сбил 44-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали.

В 21.00 на улице Ударников 33-летний водитель, управляя автомобилем «Нисан Альмера» влетел в дерево. В ДТП пострадали водитель и пассажир машины. Обоих доставили в больницу.