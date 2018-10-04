2018-10-04T15:20:34+03:00
Общество

Бывший губернатор заявил, что остается с липчанами

Олег Королев поблагодарил команду и президента, попросил прощения и поклонился [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Олег Королев передал полномочияОлег Королев передал полномочияФото: Лия МУРАДЬЯН
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Теперь уже бывший губернатор Липецкой области Олег Королев официально передал полномочия врио губернатора Игорю Артамонову. В своей речи Королев сообщил собравшимся, что знает Артамонова еще со времен работы в команде Примакова.

Олег Петрович поблагодарил избирателей, признавшись, что и сам уже не помнит, сколько раз его избирали. Также экс-губернатор выразил благодарность ветеранам и коллегам.

Олег Королев передал полномочия Фото: Лия МУРАДЬЯН

Олег Королев передал полномочияФото: Лия МУРАДЬЯН

После слов благодарности, Королев попросил прощения.

– Я должен попросить прощения у тех, кто считает, что я был неправ и совершал ошибки. Простите меня, – сказал бывший губернатор. – руководить 26 лет областью тяжело и идти на новый срок у меня уже нет ни сердца, ни головы, ни разума.

Королев отметил, что в последнем разговоре с Путиным, президент сказал «как вы решите, итак и будет», но на следующий срок Олег Петрович не решился. Однако в завершении речи, бывший губернатор заверил собравшихся, что остается с липчанами.

Олег Королев передал полномочия Фото: Лия МУРАДЬЯН

Олег Королев передал полномочияФото: Лия МУРАДЬЯН

– Я не исчезаю, я остаюсь с вами, – возможно, намекнул о своей следующей должности экс-губернатор.

Напомним, что политэксперты предрекали Королеву должность в Совфеде. В конце Олег Королев поклонился в пояс всем, кто находился в зале.

Экс-губернатор поблагодарил липчан и попросил прощения.

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