Бывший губернатор заявил, что остается с липчанами
Теперь уже бывший губернатор Липецкой области Олег Королев официально передал полномочия врио губернатора Игорю Артамонову. В своей речи Королев сообщил собравшимся, что знает Артамонова еще со времен работы в команде Примакова.
Олег Петрович поблагодарил избирателей, признавшись, что и сам уже не помнит, сколько раз его избирали. Также экс-губернатор выразил благодарность ветеранам и коллегам.
Олег Королев передал полномочияФото: Лия МУРАДЬЯН
После слов благодарности, Королев попросил прощения.
– Я должен попросить прощения у тех, кто считает, что я был неправ и совершал ошибки. Простите меня, – сказал бывший губернатор. – руководить 26 лет областью тяжело и идти на новый срок у меня уже нет ни сердца, ни головы, ни разума.
Королев отметил, что в последнем разговоре с Путиным, президент сказал «как вы решите, итак и будет», но на следующий срок Олег Петрович не решился. Однако в завершении речи, бывший губернатор заверил собравшихся, что остается с липчанами.
Олег Королев передал полномочияФото: Лия МУРАДЬЯН
– Я не исчезаю, я остаюсь с вами, – возможно, намекнул о своей следующей должности экс-губернатор.
Напомним, что политэксперты предрекали Королеву должность в Совфеде. В конце Олег Королев поклонился в пояс всем, кто находился в зале.
Экс-губернатор поблагодарил липчан и попросил прощения.