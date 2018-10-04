2018-10-04T16:43:12+03:00
Общество

В пятницу жители более 30 улиц Липецка останутся без воды

На сетях водоснабжения проведут ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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Подвоз воды по заявкам жителейПодвоз воды по заявкам жителейФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 5 октября, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. С 9 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители района Сселки по улицам Ракитная, 2; Сокольская, 6; Ленина, 248, 239а; 300 лет Флота России владение 2; Краеведческая, 2а. А также частный сектор: улица Комарова (с. Сселки); Космонавтов; Краеведческая; Апраксина; Кольцова; Заповедная; 300 лет Флота; Мартынова; Синявиных; Высоцкого; переулок Благодатный; Барковского; Мазурука; переулок Лазурный; Сибирская; Знаменская; Ленина; Кирова; Листопадная; Провинциальная; Жемчужная; Покровская; Ракитная; Сокольская; Гагарина;; Учительская.

С 10 утра до 5 часов вечера воду отключат жителям улиц Депутатская; Володарского; переулок Вишневый; Верещагина; Кирова; Воровского; Чкалова.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.

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