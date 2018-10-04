В Липецкой области украли саженцы яблони на 700 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 17:49 2018-10-04T17:49:27+03:00

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Значительная кража произошла в Лебедянском районе Липецкой области. Там в селе Троекурово с территории питомника сельхозпредприятия украли молодые саженцы яблони. Всего, с 17 сентября по 3 октября, воры унесли 8 000 саженцев. Ущерб предприятию оценили более чем в 700 000 рублей.

После того, как руководство агрофирмы обратилось в Лебедянскйи отдел МВД, сотрудники полиции вычислили фургон, на котором вывозили саженцы. Проследив за фургоном, полицейские пришли к дому воров. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, похищенные саженцы нашли в гараже и во дворе дома.

8000 саженцев яблони укради в Липецкой областиФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Подозреваемыми оказались двое безработных из Краснинского района 53 и 20 лет. Они признались полиции, что саженцы украли с целью продажи. Теперь по части 2 статьи 158 УК РФ обоим грозит до 5 лет тюрьмы.