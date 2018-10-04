2018-10-04T20:09:55+03:00
Происшествия

В Липецке поймали того, кто убил мужчину и отрезал половые органы

Извергом оказался судимый за изнасилование 29-летний рецидивист [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали глумившегося над трупом рецидивистаВ Липецке поймали глумившегося над трупом рецидивистаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали участника зверского убийства в районе поселка Тракторостроителей. Напомним, обезображенный труп нашли в ночь со 2 на 3 октября в доме на улице Матросова. Убийца не только перерезал горло 41-летнему мужчине, но и отрезал половые органы. После изувер рассказал обо всем знакомым, а те сообщили в правоохраниельные органы. Сам нападавший успел скрыться.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, выехав по указанному адресу, полицейские произвели осмотр места происшествия и установили личность погибшего, им оказался хозяин квартиры. Долго скрываться у беглеца не получилось, полицейские его вычислили, задержали и доставили на допрос в СК.

В пресс-службе регионального СКР пояснили, что задержанный 29-летний рецидивист, который имеет ряд судимостей, в том числе и за изнасилования. По данным СК, безумному убийству предшествовала совместная алкогольная вечеринка. В ходе попойки между убийцей и собутыльником внезапно вспыхнула ссора, которая и обернулась убийством, а также глумлением над трупом.

расчленитель на допросе у следователя Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

расчленитель на допросе у следователяФото: СУ СК РФ по Липецкой области

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Сейчас следствие назначило ряд экспертиз, в том числе и психолого-психиатрическую. По 105 статье УК рецидивисту грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.

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