2018-10-05T09:42:14+03:00
Происшествия

Липчанин угнал «Ниву», чтобы уехать в другой конец улицы

Угонщику грозит до пяти лет тюрьмы
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области раскрыли угон автомобиля, который произошел в минувший четверг, 4 октября, в поселке Лев Толстой. В полицию пришел 35-летний мужчина и рассказал, что у него от дома по улице Льва Толстого угнали «Ниву».

Вскоре машину нашли. Маршрут угонщика был не длинный. «Нива» в целости и сохранности стояла в другом конце той же улицы. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по подозрению в угоне задержали безработного 24-летнего жителя того же села. По статье «угон» возбудили уголовное дело. Теперь за пятиминутное катание на чужой машине из одного конца улицы в другой, парню грозит до пяти лет тюрьмы.

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