В Липецкой области при столкновении двух иномарок погиб 27-летний водитель

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-05T11:17:19+03:00

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За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 1 297 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, 8 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 35 человек не пристегнулись во время движения. В 5 машинах, в которых перевозили детей, отсутствовали удерживающие устройства. ДТП с материальным ущербом – 22.

В минувший четверг, 4 октября, в Липецке на трассе «Орел-Тамбов» произошла авария. 55-летний водитель «МАЗ» врезался в стоящий автомобиль «Киа-Рио», под управлением 43-летнего водителя. В результате столкновения пострадал пассажир легковушки. Его доставили в больницу, после оказания помощи отпустили.

В Задонском районе на автодороге «ВАЗ-2114» вылетел с дороги. 25-летнего водителя с различными травмами доставили в медицинское учреждение, после отпустили.

В Лев-Толстовском районе на автодороге «Чаплыгин – Лев-Толстой» 36-летний водитель «ВАЗ-21061» не справился с управлением. Машина опрокинулась в кювет, а после врезалась в световую опору. Водителя с травмами госпитализировали.

В Тербунском районе на автодороге «Хлевное-Тербуны» столкнулись две легковушки. По предварительным данным, 27-летний водитель «Фольксваген Поло» нарушил ПДД. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он не уступил дорогу «Вольво», под управлением 49-летнего водителя. Водитель «Фольксвагена» от полученных травм скончался на месте.