В Липецке на неделю ограничат движение на улице Фрунзе

СЕГОДНЯ 11:57 2018-10-05T11:57:49+03:00

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В Липецке на улице Фрунзе на неделю ограничат движение транспорта. Это произойдет с 6 по 14 октября. Как пояснили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в этот период возле дороги будут проводиться работы по строительству теплотрассы к жилым домам. Движение транспорта ограничат на участке от Металлургического колледжа, который находится по адресу улица Фрунзе, дом №91/3 до пересечения с улицей Неделина.

В департаменте перед липчанами приносят свои извинения за доставленные неудобства. Автолюбителям советуют заранее планировать свой маршрут и выбирать пути объезда. После окончания строительных работ, дорогу снова откроют. После 14 октября движение на улице Фрунзе возобновят.