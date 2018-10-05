Во дворе липецкой школы нашли тело мужчины на турнике
Этим утром, 5 октября, во дворе липецкой школы №42 обнаружили труп мужчины. Тело, висевшее на турнике, заметил местный житель, выгуливавший собаку. Он тут же сообщил об увиденном в правоохранительные органы. Липчане, чьи дети учатся в этой школе, шокированы произошедшим.
- Тело мужчины было обнаружено утром, - рассказала старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СКР по Липецкой области Юлия Кузнецова. - На место происшествия выехал следователь следственного отдела по Октябрьскому округу регионального СКР.
Страшную находку на территории образовательного учреждения липчане сняли на видео. В то время, как мужчину осматривают правоохранители, в школу спешат ничего не подозревающие ученики.
Во дворе липецкой школы обнаружили труп мужчины.Неизвестный висел на турнике