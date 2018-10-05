В выходные жители 7 улиц Липецка останутся без воды и света

СЕГОДНЯ 13:16 2018-10-05T13:16:02+03:00

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В субботу, 6 октября, в некоторых домах Липецка отключат свет. На сетях электроснабжения проведут ремонтные работы. С 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители улиц Белорусская, Брюллова, Баумана, Третьякова; переулок Космический, Курчатова, Свободный.

Холодную воду липчанам отключат в воскресенье, 7 октября. С 9 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Авиационная; Пестеля; Макаренко; Рылеева; Загородная; Бескрайняя; Конечная. На сетях водоснабжения также запланированы ремонтные работы. Советуем заранее запастись питьевой водой.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», подвоз воды осущесвтляется по заявкам жителей. За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.