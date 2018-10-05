Липецкий расчленитель признался, что не знает зачем отрезал орган у трупа

СЕГОДНЯ 13:47 2018-10-05T13:47:58+03:00

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Этим днем, 5 октября, в суде решается вопрос об аресте 29-летнего липчанина, который убил своего знакомого и глумился над его трупом. Напомним, в ночь со 2 на 3 октября в доме на улице Матросова в районе ЛТЗ нашли труп 41-летнего мужчины. Ему перерезали горло, а также отрезали половые органы. Зверское убийство совершил 29-летний липчанин. После преступления он отправился к своему знакомому, которому рассказал о случившемся. Тот сообщил об убийстве в полицию. Вскоре правоохранители задержали липчанина.

- В настоящее время решается вопрос об аресте липчанина на время предварительного следствия, - уточнила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СКР по Липецкой области Юлия Кузнецова. - Он дал признательные показания, подтвердил их на месте происшествия. А также выдал следователю одежду со следами крови потерпевшего, в которой находился в момент убийства. Будет проведена психолого- психиатрическая экспертиза для установления его вменяемости.

Липчанин рассказал, что во время распития спиртного между ним и приятелем произошел конфликт. Сначала он пытался задушить оппонента. Потом схватил нож и нанес ему удар в шею. И только потом, спустя некоторое время, принялся за половые органы. Кстати, преступник уже был ранее судим за изнасилование и хищение.