В Липецке возможно нашли тела супругов, пропавших 2 недели назад

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-05T14:24:10+03:00

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В эту пятницу, 5 октября, липчан взбудоражила информация о супругах, пропавших несколько недель назад. В одном из частных домов на Соколе правоохранители почувствовали трупный запах, идущий из-под полов. В этот дом, по информации следствия, могли уйти Александр и Елена Мартыновы. В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты.

- По информации в СМИ о безвестном исчезновении супружеской пары была организована доследственная проверка, - сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СКР по Липецкой области Юлия Кузнецова. - Следственны отделом по Правобережному округу проводились необходимые мероприятия, но в связи с долгим отсутствием семейной пары и отсутствием сведений об их местонахождении, было решено возбудить уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ. В рамках расследования уголовного дела проводились обыски того помещения, куда могли уйти пропавшие. Во время обыска почувствовали трупный запах, начали разбирать полы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Липецке 38-летний Мартынов Александр Вячеславович и 36-летняя Мартынова Елена Владимировна. Как сообщают в Поисковом отряде Лиза Алерт, с 23 сентября достоверной информации об их местонахождении нет.