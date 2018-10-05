В Липецке победители фестиваля спортивного кино «Атлант» получили награды

СЕГОДНЯ 14:57 2018-10-05T14:57:59+03:00

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Торжественная церемония чествования лауреатов XIII Фестиваля спортивных фильмов «Атлант» состоялась вчера в концертном зале «Унион», - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Завершившийся в Липецкой области киносмотр традиционно рассказывает о мужестве и упорстве, о смелости и трудностях, которые спортсмены преодолевают на пути к победе, представляет увлекательный мир спорта во всей его красоте.

За три фестивальных дня липчанам и гостям региона показали 70 киноработ. Среди них фильмы о детско-юношеском спорте, картины, посвященные паралимпийцам, выдающимся людям и событиям.

В номинации «Лучший художественный фильм» победителем названа «Коробка» режиссера Эдуарда Бордукова. Среди документальных лент определены лауреаты в категориях «Спорт и личность» и «Верность олимпийской хартии». Кроме того, названы лучшие работы в номинациях «Спорт и общество», «Лучшая телепередача/ телепрограмма», где среди призеров липчанка Любовь Колесникова, представившая «Здоровый регион». За лучший информационный сюжет о спорте награжден еще один липецкий режиссер - Сергей Тихомиров, показавший «Ценности адаптивного спорта». Второе место в номинации «Лучший клип» заняла работа липчанина Владимира Корзинкина «На высоте».

Специальный приз жюри «За верность спорту и кино» получил Евгений Богатырев, а награда имени легендарного хоккеиста Владимира Петрова вручена Всеволоду Кукушкину «За жизнь в хоккее и хоккей в жизни». Кроме того, специальные призы оргкомитета фестиваля «Лев Яшин – номер один», «За активное продвижение спортивных ценностей» и «За пропаганду и популяризацию спортивного движения в городе Елец» получили соответственно Валентина Тимофеевна Яшина, Мария Евтеева и Виктория Поцхишвили.

XIII Межрегиональный фестиваль спортивных фильмов «Атлант» проходит при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Олимпийского комитета России и Международной федерации спортивного кино и телевидения. Организаторы киносмотра - управление физической культуры и спорта региона, а также Информационно-аналитический центр развития физической культуры и спорта Липецкой области.

Фото с сайта администрации Липецкой области.