В Липецкой области установили прожиточный минимум для пенсионеров

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-05T16:25:51+03:00

В 2019 году он составит 8620 рублей

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Комиссия Липецкого областного Совета одобрила поправки в статью областного кодекса «О порядке установления прожиточного минимума». Отметим, что прожиточный минимум устанавливается ежегодно. Его рассчитывают из стоимости потребительской корзины и уровня цен в регионе. Также при расчетах учитывают индекс потребительских цен, прогнозы на следующий год и данные службы статистики.

Как сообщили в пресс-службе облсовета, в 2019 году величина прожиточного минимума для пенсионеров составит 8620 рублей.

К слову, по последним данным Липецкстата о потребительской корзине за август этого года, стоимость минимального набора продуктов на одного человека в месяц составляла 3217 рублей.