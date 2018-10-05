В Липецкой области установили прожиточный минимум для пенсионеров
Комиссия Липецкого областного Совета одобрила поправки в статью областного кодекса «О порядке установления прожиточного минимума». Отметим, что прожиточный минимум устанавливается ежегодно. Его рассчитывают из стоимости потребительской корзины и уровня цен в регионе. Также при расчетах учитывают индекс потребительских цен, прогнозы на следующий год и данные службы статистики.
Как сообщили в пресс-службе облсовета, в 2019 году величина прожиточного минимума для пенсионеров составит 8620 рублей.
К слову, по последним данным Липецкстата о потребительской корзине за август этого года, стоимость минимального набора продуктов на одного человека в месяц составляла 3217 рублей.