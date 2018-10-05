В Липецке уличные торговцы продают фрукты и овощи на парковке

СЕГОДНЯ 16:58 2018-10-05T16:58:34+03:00

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В эту пятницу, 5 октября, руководители департамента дорожного хозяйства и благоустройства совместно с сотрудниками регионального управления потребительского рынка и ценовой политики провели рейд. На обновленном участке улицы Неделина собравшиеся боролись со стихийной торговлей.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, предприниматели игнорировали специально оборудованные места для продажи товаров. На участке от кольца на улице Папина до пересечения с площадью Победы теперь стоят автомобили ГАЗель, владельцы которых торгуют картофелем и бахчевыми. Торговцы расположились прямо на месте парковочных карманов. Один из нарушителей организовал торговлю под знаком «Парковка для инвалидов».

Пока горе-предприниматели отделались предупреждениями. В следующий раз товар начнут изымать, а нарушителей штрафовать на сумму от 1 до 3,5 тысяч рублей. Специалисты напоминают, что порой покупать товары у уличных торговцев опасно. Происхождение товара с несанкционированных рынков выяснить крайне сложно, а качество оставляет желать лучшего. К тому же, зачастую продавцы не имеют санитарной книжки.