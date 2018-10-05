2018-10-05T17:16:57+03:00
Общество

Липецкий водоканал задолжал экологам почти 5 миллионов рублей

Предприятие не платило за загрязнение окружающей среды
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке очередное разбирательство в областном водоканале на крупную сумму. Напомним, что в этом году сотрудников водоканала поймали на махинациях с договорами подряда на сумму почти 5 миллионов рублей. Это не считая мелких взяточников от предприятия в районах области.

На этот раз сумма практически та же, но ситуация другая. По данным пресс-службы областной прокуратуры, речь идет о нарушении закона «Об охране окружающей среды». В прокуратуру поступила информация от регионального Росприроднадзора. Надзорное ведомство сообщило, ОГУП «Липецкий областной водоканал» не платит за негативное воздействие не окружающую среду.

После проверки выяснилось, что предприятие задолжало за экологию 4 млн. 467 тысяч рублей. В итоге природоохранный прокурор через суд потребовал оплатить весь долг и неустойку в сумме 505 тыс. рублей. Суд требования удовлетворил.

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