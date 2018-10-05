2018-10-05T18:01:53+03:00
Происшествия

В Липецке нашли расчлененные тела супругов, пропавших 2 недели назад

Трупы липчан кто-то спрятал под пол в частном доме на Соколе
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке нашли тела пропавших супруговВ Липецке нашли тела пропавших супруговФото: "КП" Архив
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Этим днем, 5 октября, в частном доме на Соколе следственная группа проводила обыск дома. По поступившей информации, там могли находиться пропавшие 2 недели назад супруги Александр и Елена Мартыновы. Вечером 23 сентября они ушли из дома по улице Демьяна Бедного в Липецке, но обратно не вернулись. Горожане не сообщили, куда ушли и перестали отвечать на звонки. В доме следователи и криминалисты почувствовали трупный запах. Разобрав полы, они обнаружили страшную находку – расчлененные тела пропавших липчан.

Напомним, что ранее было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух лиц» по факту безвестного исчезновения 38-летнего мужчины и его 36-летней супруги. Как пояснили в пресс-службе регионального СКР, следственные действия проводятся только в рамках уголовного дела. В данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СКР. Устанавливается местонахождение лица, причастного к убийству.

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