В Липецке нашли расчлененные тела супругов, пропавших 2 недели назад

СЕГОДНЯ 18:01 2018-10-05T18:01:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Этим днем, 5 октября, в частном доме на Соколе следственная группа проводила обыск дома. По поступившей информации, там могли находиться пропавшие 2 недели назад супруги Александр и Елена Мартыновы. Вечером 23 сентября они ушли из дома по улице Демьяна Бедного в Липецке, но обратно не вернулись. Горожане не сообщили, куда ушли и перестали отвечать на звонки. В доме следователи и криминалисты почувствовали трупный запах. Разобрав полы, они обнаружили страшную находку – расчлененные тела пропавших липчан.

Напомним, что ранее было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух лиц» по факту безвестного исчезновения 38-летнего мужчины и его 36-летней супруги. Как пояснили в пресс-службе регионального СКР, следственные действия проводятся только в рамках уголовного дела. В данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СКР. Устанавливается местонахождение лица, причастного к убийству.