В выходные в Липецке ночью до 2 градусов мороза

СЕГОДНЯ 18:50 2018-10-05T18:50:40+03:00

Ночью заморозки, а днем до +16 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до +16

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В субботу, 6 октября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, местами небольшие дожди. Температура воздуха в темное время суток составит 1-6 градусов тепла. В низких местах до 2 градусов мороза.

Ночью и утром местами туман. Ветер западный 6-11 м/с. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 16 м/с. Днем столбик термометра поднимется до отметки 11-16 градусов выше ноля. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 мм рт.ст.

В воскресенье, 7 октября, в Липецке обещают солнечную погоду. Ночью до +7 градусов. Днем воздух прогреется до 16 градусов тепла. Ветер юго-западный 9-13 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт.ст.