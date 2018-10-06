2018-10-06T18:37:50+03:00
Происшествия

В Липецкой области сгорел «КамАЗ»

Грузовик вспыхнул в Краснинском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Люди не пострадалиЛюди не пострадалиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Крупный автопожар произошел этим днем, 6 сентября, в Краснинском районе Липецкой области. Там на улице Октябрьская села Красное загорелся грузовой автомобиль «КамАЗ». Очевидцы позвонили пожарным в 13.31 и рассказали, что «КамАЗ» горит у дома №77.

Тушить горящий грузовик выехали сотрудники одного отделения пожарно-спасательной части №30 и добровольцы. Несмотря на все усилия пожарных, существенная часть грузовика сгорела.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огонь уничтожил кабину и моторный отек грузового автомобиля. Люди не пострадали. Причину пожара теперь выясняют эксперты.

Помимо этого в регионе случился еще одни пожар. В городе Грязи на улице Лихачева в 12.24 загорелась баня. От строение ничего не осталось. К счастью, обошлось без пострадавших.

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