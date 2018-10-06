Подросток из района угнал машину в Липецке

6 Окт. 18:52 2018-10-06T18:53:17+03:00

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В минувшую пятницу, 5 октября, в Липецке от дома по улице Жуковского угнали автомобиль «ВАЗ-2109». Угонщика вычислили и задержали в тот же день. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказался безработный 18-летний житель Грязей. Парня доставили в отдел полиции Липецка, где он теперь дает показания. По факту угона возбудили уголовное дело.

Кроме того за минувшие сутки в регионе раскрыли три совершенных ранее преступления, среди которых была кража в садовом товариществе «Дачный-4». Там из садового домика вынесли набор посуды, антенну и инструменты. Под подозрение попал безработный, судимый 47-летний мужчина. Рецидивиста взяли под стражу, чтобы не подался в бега.