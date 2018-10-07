В Липецке поймали мужчину, укравшего 18 000 рублей

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-07T10:47:56+03:00

Сейчас стражи порядка разбираются с мерой наказания

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Липецкие правоохранители раскрыли преступление, которое произошло 4 октября. Как сообщили в региональном УМВД, в тот день у 28-летнего молодого человека неизвестный украл 18000 рублей.

По предварительным данным, грабителем оказался неработающий 43-летний мужчина. Полицейские по данному факту возбудили уголовное дело. Его расследование продолжается.

Напомним, ранее стражи порядка раскрыли кражу в садовом товариществе «Дачный-4». Там из домика вынесли набор посуды, антенну и инструменты. Задержали безработного, судимого 47-летнего мужчину. Рецидивиста взяли под стражу, чтобы не подался в бега.