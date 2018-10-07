В Липецкой области сгорели дом, машина, теплица и баня

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-07T11:11:21+03:00

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Первое сообщение о пожаре поступило из Грязей. В 12:24 загорелась баня на улице Лихачева, 82. К моменту, когда спасатели справились с пламенем, огонь полностью уничтожил крышу.

В 13:31 загорелся «КамАЗ» в селе Красное одноименного района. Во время пожара на улице Октябрьской у машины повредились кабина и моторный отсек.

Затем в 16:12 ЧП случилось вновь в Грязинском районе. В селе Карамышево заполыхал дом. В результате загорания огонь уничтожил кровлю здания по всей площади.

Уже в 21:20 в Ельце начался пожар в неэксплуатируемом здании, принадлежащем администрации города. В результате загорания оказалась повреждена внутренняя отделка, имущество и чердачное помещение на площади 400 кв. м.

А в 23:51 спасателям поступило сообщение о пожаре в Задонске. На улице Тополиной загорелась теплица. Огонь повредил крышу и внешнюю обшивку.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, никто из людей в этих пожарах не пострадал. Причины возникновения этих ЧП сейчас устанавливают специалисты.