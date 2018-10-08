В Липецке гражданин ближнего зарубежья обворовывал садовые домики

8 Окт. 09:12 2018-10-08T09:12:40+03:00

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В Липецке поймали вора, который летом обчищал дачи в садовых товариществах. Одно из преступлений он совершил 4 июля. В этот день он выкрал из садового домика перфоратор, шуруповерт, электропилу и усилитель для антенны. Жертвой вора стала 37-летняя женщина.

Тогда по факту кражи возбудили уголовное дело и спустя три месяца домушника поймали сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказался 47-летний житель ближнего зарубежья. Известно, что мужчина уже имеет судимости за кражи.

Сейчас задержанный находится в изоляторе. Не исключено, что он причастен и к другим аналогичным кражам из дачных домов. Расследование продолжается. По 158 статье УК иностранцу грозит до двух лет тюрьмы.