2018-10-08T09:34:25+03:00
Общество

Между Липецком и Москвой будет курсировать новый экспресс

Поезда запустят с 9 декабря этого года
Лия МУРАДЬЯН
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Новые поезда запустят зимойНовые поезда запустят зимойФото: Лия МУРАДЬЯН
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РЖД запускает 12 новых дневных экспрессов, которые соединят столицу и города в Черноземье, а также в других ближайших регионах. Экспрессы назначат 9 декабря по маршрутам МоскваЛипецк, Москва – Вологда, Москва – Тамбов и в другие города.

Как сообщает пресс-служба РЖД, сего в новом графике будут 69 пар дневных поездов на 37 маршрутах. В прошлом году таких экспрессов было 54 пары на 28 маршрутах. Также в новом графике на следующий год есть три международных поезда МинскКазань, Ташкент – Казань и ТомскКараганда.

Новые графики движения поездов вводятся по сей сети с полуночи 9 декабря этого года. График будет действовать в течение всего следующего года.

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