Между Липецком и Москвой будет курсировать новый экспресс

8 Окт. 09:34 2018-10-08T09:34:25+03:00

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РЖД запускает 12 новых дневных экспрессов, которые соединят столицу и города в Черноземье, а также в других ближайших регионах. Экспрессы назначат 9 декабря по маршрутам Москва – Липецк, Москва – Вологда, Москва – Тамбов и в другие города.

Как сообщает пресс-служба РЖД, сего в новом графике будут 69 пар дневных поездов на 37 маршрутах. В прошлом году таких экспрессов было 54 пары на 28 маршрутах. Также в новом графике на следующий год есть три международных поезда Минск – Казань, Ташкент – Казань и Томск – Караганда.

Новые графики движения поездов вводятся по сей сети с полуночи 9 декабря этого года. График будет действовать в течение всего следующего года.