2018-10-08T09:49:33+03:00
Происшествия

Под Липецком в лобовом столкновении «Лексуса» и «ВАЗа» погиб человек и пострадал ребенок

За сутки на дорогах региона в 10 авариях пострадали 11 человек
Лия МУРАДЬЯН
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"Скания" перевернулась в Грязинском районе"Скания" перевернулась в Грязинском районеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Серьезная авария произошла минувшим вечером, 7 октября, на трассе Боринское-Грязное-Вербилово. Там в 20.25 вечера столкнулись «ВАЗ-2106» и «Лексус». По предварительным данным ГИБДД, 58-летний водитель «шестерки» выехал на встречную и в лобовую столкнулся с иномаркой. Водитель отечественной легковушки погиб на месте, а в «Лексусе» серьезно пострадала двухгодовалая девочка, ребенка увезли в больницу.

За день до этого, 6 октября, в Липецкой области опрокинулся грузовик «Скания». ДТП случилось на трассе Грязи – Добринка, где в результате аварии пострадал 27-летний водитель. Еще одно ДТП с участием грузовика случилось 5 октября на трассе М4 в Задонском районе. Там столкнулись «ВАЗ-2109» и «КамАЗ». Водитель «девятки» попал в больницу.

Всего по данным УГИБДД, за минувшие три дня, с 5 по 7 октября, на дорогах Липецкой области зафиксировали 10 аварий с пострадавшими, в которых 11 человек получили травмы и 1 погиб.

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