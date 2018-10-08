2018-10-08T11:53:59+03:00
Общество

В Липецкой области обезопасят 36 аварийных участков дорог из 43

На территории областного центра ликвидировали 12 очагов аварийности
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке обезопасили очаги аварийности на дорогахВ Липецке обезопасили очаги аварийности на дорогахФото: Лия МУРАДЬЯН
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Сотрудники областного управления дорог принимают отремонтированные подрядчиками опасные участки. Как сообщили в пресс-службе управления, в настоящий момент приняли 10 объектов из 14, остальные в стадии завершения. По проекту «Безопасные и качественные дороги» дорожники отремонтировали тротуары, поставили светофоры, знаки и ограждения.

Стоимость работ – 1,04 млн. рублей. За эти деньги должны заменить 98 светофоров, 236 дорожных знаков, более 3600 м2 тротуаров и 900 метров ограждений.

Кроме этого за год в Липецке ликвидировали 12 аварийно-опасных участков дорог. А всего на территории региона, на конец 2017 года, было 43 таких очага аварийности. До конца этого года должны ликвидировать 36 очагов. Из них 5 участков на федеральных дорогах, 6 – на региональных и 27 – на местных.

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