Под Липецком автоинспекторы устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем грузовика

8 Окт. 12:22 2018-10-08T15:13:41+03:00

Нарушитель летел на огромной скорости и не реагировал на выстрелы, пока не пробили колеса [видео]

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Погоня со стрельбой на дороге развернулась этой ночью, 8 октября, в Задонском районе Липецкой области. Там на трассе Ольшанец-Каменка, в районе поворота на село Лозовая, мимо наряда ДПС пронеслась на большой скорости «Газель». В ответ на требование остановиться, водитель грузовика только увеличил скорость.

Завязалась погоня. Экипаж ДПС с сиреной и мигалками по громкой связи требовал остановиться, но водитель грузовика не реагировал, продолжая опасно маневрировать между машинами, в надежде скрыться.

Автоинспекторы выбрали момент, когда «газель оказалась» на пустующей дороге, предупредили по громкой связи и выстрелили вверх. Водитель обезумевшего грузовика не отреагировал даже на звук выстрела. Тогда сотрудникам ГИБДД пришлось открыть огонь по колесам. Как сообщили в пресс-службе регионального УИБДД, Задержанный водитель отказался от проверки на состояние алкогольного опьянения, его доставлен в отделение полиции. Теперь по факту нарушение идет расследование.