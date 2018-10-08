2018-10-08T14:03:01+03:00
Общество

В Липецке остались без света 15.5 тысяч человек

Аварийное отключение задело 4 улицы
Лия МУРАДЬЯН
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Липчанам отключили светЛипчанам отключили светФото: Архив КП
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Этим утром, 8 октября, в Липецке внезапно без электричества остались тысячи людей. Обесточены оказались улицы Меркулова, Катукова, часть 60 лет СССР и проспект Победы.

Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, на данном участке произошло аварийное отключение, оно связано с аварийно-восстановительными работами на электросетях. В результате отключения всего без электричества остались 437 организаций и 15 597 граждан.

Кроме этого 8 и 9 октября, уже по плану, без света остаются жилые дома частного сектора по улицам: Липецкая, Кибальчича, Привокзальная и Асфальтная. Там электроэнергию отключают из-за ремонта с 9 до 16.00.

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