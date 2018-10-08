У липчан еще есть две недели до наступления холодов

8 Окт. 14:42 2018-10-08T14:42:19+03:00

В Липецке всю неделю тепло и без дождей Фото: Лия МУРАДЬЯН

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После небольших ночных морозов в Липецк возвращается комфортная осенняя погода, которая задержится в регионе на пару недель. По данным Росгидрометцентра, во вторник 9 октября, днем ожидается до 15 градусов тепла, ночью – в пределах 2-7 градусов выше нуля.

Ветер будет дуть северо-восточный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Осадков не ожидается. Атмосферное давление останется в пределах 747 мм ртутного столба. Ночью ожидаются геомагнитные бури.

Согласно долгосрочному прогнозу, аналогичная погода в максимальными температурами +15 …+16 °С сохранится до выходных следующей недели, 19 октября. Резкое падение температуры прогнозируют в ночь с 19 на 20 октября. Снег и зимние морозы придут в Липецкую область в конце месяца.