Липчанин, поссорившись с женой, сообщил о бомбе в квартире

8 Окт. 14:59 2018-10-08T14:59:57+03:00

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В Липецке за ложное сообщение об акте терроризма будут судить 29-летнего жителя Ельца. Липчанин поднял «на уши» все службы экстренного реагирования летом этого года.

Согласно материалам дела, 25 июля мужчина поссорился с женой. Будучи пьяным и раздосадованным, супруг отправил смс на номер «112» о бомбе в своей квартире. На место тут же выехали спасатели, медики, саперы и полиция. Они эвакуировали людей и оцепили территорию. После проверки выяснилось, что никакой угрозы взрыва нет и подозрительных предметов тоже, а само сообщение выдуманное.

Автора сообщения быстро нашли и допросили. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, обвиняемый признался в содеянном и пояснил, что так хотел привлечь к себе внимание. Затея удалась, и теперь внимание правоохранителей может обернуться для главы семейства крупным штрафом по 207 статье УК или принудительными работами.