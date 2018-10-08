В Липецке ГИБДД ищет очевидцев аварии с пешеходом

8 Окт. 15:28 2018-10-08T15:28:42+03:00

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Автоинспекторы просят откликнуться очевидцев ДТП с участием пешехода в Липецке. Авария произошла в минувшее воскресенье вечером, 7 октября, на улице Кривенкова. Там в 20.15 недалеко от дома №9 неизвестный водитель сбил переходившую дорогу женщину.

По данным ГИБДД, женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места происшествия, оставив сбитого человека не дороге. Марку и модель автомобиля установить не удалось.

Просьба ко всем, кто видел момент ДТП, знает подробности и обстоятельства происшествия, или владеет записью с видеорегистратора, сообщить об этом по телефонам ГИБДД: рабочий – 42-37-52, 8906-593-51-11, круглосуточно – 42-35-55.

Напомним, что за прошедшие выходные, с 5 по 7 октября, на Липецкой области в 10 авариях пострадали 11 человек и один погиб.