Военная прокуратура следит за призывом в Липецкой области

8 Окт. 17:21 2018-10-08T17:21:44+03:00

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Ход осеннего призыва в Липецкой области проверяет военная прокуратура Тамбовского гарнизона. Сотрудники ведомства повсеместно изучают, насколько готовы к приему новобранцев призывные пункты и военные комиссариаты.

Также следят за сборными и пересыльными пунктами. Под особым вниманием питание и оборудование призывников, а также бытовые условия в местах их временного размещения. Особо тщательно следят за тем, как медкомиссия обследует призывников и оценивает состояние здоровья будущих новобранцев.

Одновременно с этим проверки идут и в воинских частях, куда привезут парней. Там также выясняют условия, и следят за тем, как новобранцы адаптируются в коллективе. Уже с 1 октября в прокуратуре Тамбовского гарнизона работают телефоны, где готовы отреагировать на все обращения граждан.

Получить консультацию по поводу призыва можно телефонам гарнизона в Тамбове – 8 (4752) 72-11-72 (улица Октябрьская, 45) и в Липецке – 8 (4742) 78-20-46 (улица Терешковой,15).