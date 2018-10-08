Более 4,5 тысяч человек заболели ОРВИ на прошлой неделе в Липецкой области

8 Окт. 20:22 2018-10-08T20:22:14+03:00

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За прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 4 687 случаев ОРВИ. Дети до 14 лет составляют 75,5% всех заболевших. 3% липчан, подхвативших вирус, госпитализировали. Кстати, этот показатель ниже среднемноголетнего на 4%. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом, ОРВИ, пневмониями спокойная, характер заболеваемости – спорадический.

На прошедшей неделе ОРВИ обнаружили у 28% заболевших. 46,4% заразились риновирусами. Парагриппом - 20%. Аденовирусами – 21,4%. Риновирусами – 14,3%. Микоплазмой пневмонии – 7,1%. Микст-инфекции негриппозных вирусов – 10,7%. Вирусов гриппа не обнаружено.

В Липецкой области реализован первый транш вакцин против гриппа «Совигрипп». В первой половине октября ожидается второй транш для детей и взрослых. В региональном Управлении Роспотребнадзора напоминают об эффективности прививок, как способа профилактики гриппа. В 2018-2019 годах в России ожидается активность вирусов гриппа А(H1N1)pdm09 и гриппа В. Кстати, у непривитых граждан заболевание гриппом часто проходит с осложнением. У многих развивается пневмония.