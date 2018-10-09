2018-10-09T08:51:29+03:00
Происшествия

2 машины сгорели ночью в Липецке и 1 в Добровском районе

Никто из людей не пострадал
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Ночью горели машиныНочью горели машиныФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В минувший понедельник, 8 сентября, в Липецке вспыхнул автомобиль. Очевидцы сообщили об это спасателям в 22.29. На место происшествия выехали 1 пожарно-спасательное отделение и доброволец. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, автомобиль "ВАЗ 2106" загорелся на проспекте Осенний, в районе стрельбищ. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже уничтожил сгораемые узлы и агрегаты машины. К счастью, обошлось без пострадавших.

В этот вторник, в 3.24 спасателям поступило еще одно сообщение о загорании автомобиля. Свидетели происшествия рассказали, что на улице 4 Пятилетки, около дома №8 вспыхнула «Toyota Camry». К месту вызова выехали 1 пожарно-спасательное отделение и доброволец. Несмотря на усилия пожарные, огонь уничтожил моторный отсек автомобиля, повредил лобовое стело и крышу машины. Пострадавших нет.

В 3.37 спасателям сообщили о загорании "ВАЗ 2106" в Добровском районе. В населенный пункт Филатовка выехали 1 пожарно-спасательное отделение и доброволец. Пламя уничтожило сгораемые узлы и агрегаты автомобиля. Никто из людей не пострадал. Причину пожара установят специалисты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В среду в Липецке потеплеет до +18, а после снова похолодает
В Липецк приедут библиотекари из Орла и Кирова
В среду в Липецке жители 60 улиц останутся без воды
В Липецке водитель на «Ниве» чуть не сбил пешеходов
В среду в домах Липецка появится отопление
В Липецке у 12 животных обнаружили бешенство
В Липецкой области задержали угонщиков 3 машин
В Липецке в пожаре сгорело оборудование магазина
Под Липецком иномарка вылетела в кювет и опрокинулась
В Липецкой области мошенники украли у пенсионерки более 600 тысяч рублей
Более 4,5 тысяч человек заболели ОРВИ на прошлой неделе в Липецкой области
Военная прокуратура следит за призывом в Липецкой области
В Липецке ГИБДД ищет очевидцев аварии с пешеходом
Липчанин, поссорившись с женой, сообщил о бомбе в квартире
У липчан еще есть две недели до наступления холодов
В Липецке остались без света 15.5 тысяч человек
Под Липецком автоинспекторы устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем грузовика
В Липецкой области обезопасят 36 аварийных участков дорог из 43
Расчленитель семейной пары в Липецке пытался свести счеты с жизнью
Благотворительная акция «Семья - семье» завершилась в регионе
Под Липецком в лобовом столкновении «Лексуса» и «ВАЗа» погиб человек и пострадал ребенок
Между Липецком и Москвой будет курсировать новый экспресс
В Липецке гражданин ближнего зарубежья обворовывал садовые домики