2 машины сгорели ночью в Липецке и 1 в Добровском районе

СЕГОДНЯ 08:51 2018-10-09T08:51:29+03:00

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В минувший понедельник, 8 сентября, в Липецке вспыхнул автомобиль. Очевидцы сообщили об это спасателям в 22.29. На место происшествия выехали 1 пожарно-спасательное отделение и доброволец. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, автомобиль "ВАЗ 2106" загорелся на проспекте Осенний, в районе стрельбищ. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже уничтожил сгораемые узлы и агрегаты машины. К счастью, обошлось без пострадавших.

В этот вторник, в 3.24 спасателям поступило еще одно сообщение о загорании автомобиля. Свидетели происшествия рассказали, что на улице 4 Пятилетки, около дома №8 вспыхнула «Toyota Camry». К месту вызова выехали 1 пожарно-спасательное отделение и доброволец. Несмотря на усилия пожарные, огонь уничтожил моторный отсек автомобиля, повредил лобовое стело и крышу машины. Пострадавших нет.

В 3.37 спасателям сообщили о загорании "ВАЗ 2106" в Добровском районе. В населенный пункт Филатовка выехали 1 пожарно-спасательное отделение и доброволец. Пламя уничтожило сгораемые узлы и агрегаты автомобиля. Никто из людей не пострадал. Причину пожара установят специалисты.