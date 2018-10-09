В Липецкой области мошенники украли у пенсионерки более 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:03 2018-10-09T14:12:56+03:00

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В минувший понедельник, 8 октября, в отдел полиции обратилась 60-летняя пенсионерка. В своем заявлении она указала, что ее обманули и ограбили. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в период с 28 сентября по 5 октября неизвестные под предлогом компенсации денег за купленные лекарства похитили у пенсионерки деньги. Женщина лишилась более 600 тысяч рублей. Расследование проводит МОМВД России "Чаплыгинский".

За прошедшие сутки правоохранители раскрыли три ранее совершенных преступления. Так, 24 апреля этого года у 48-летнего мужчины украли сотовые телефон. Липчанин лишился средства связи в раздевалке спорткомплекса по улице Ушинского. Сотрудники полиции установили и задержали предполагаемого преступника. Им оказался несовершеннолетний житель Липецка.