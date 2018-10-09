Под Липецком иномарка вылетела в кювет и опрокинулась

СЕГОДНЯ 09:21 2018-10-09T09:21:57+03:00

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За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 1306 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в региональном УГИБДД России, 6 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 38 человек не сочли нужным пристегиваться во время движения. В 4 машинах не оказалось детских удерживающих устройств. ДТП с материальным ущербом - 28.

В прошедший понедельник, 8 октября, под Липецком случилось ДТП. На автодороге "Липецк-Данков" возле населенного пункта Вешаловка автомобиль "Chevrolet Lacetti" вылетел в кювет, а там опрокинулся. К месту аварии выехало 1 отделение спасателей. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, в ДТП пострадал человек. Его доставили в больницу.

В 18.20 авария произошла в Задонском районе на трассе М-4 "Дон". 37-летняя дама за рулем "Форд-Фьюжн" столкнулась с мотоциклистом. 31-летнего водителя мотоцикла увезли в больницу.