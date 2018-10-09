В Липецке в пожаре сгорело оборудование магазина
В прошедший понедельник, 8 октября, в Ельце загорелось неэксплуатируемое здание. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 19.46 вечера. К дому №2 по улице Карла Маркса выехали 4 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь уничтожил сгораемые конструкции здания по всей площади. К счастью, в пожаре никто не пострадал.
В тот же вечер в Липецке вспыхнул магазин на проспекте Мира. Липчане позвонили спасателям в 20.22. С огнем боролись 4 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Несмотря на усилия пожарных, пламя повредило внутреннюю отделку и оборудование магазина на площади 10 кв.м. Никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.
Напомним, в случае обнаружения пожара звонить по номеру "112" или "01".