2018-10-09T09:40:49+03:00
Происшествия

В Липецке в пожаре сгорело оборудование магазина

А в Ельце вечером вспыхнуло здание
Юлия КЛЮЕВА
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Помните о правилах пожарной безопасности!Помните о правилах пожарной безопасности!Фото: Юлия КЛЮЕВА
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В прошедший понедельник, 8 октября, в Ельце загорелось неэксплуатируемое здание. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 19.46 вечера. К дому №2 по улице Карла Маркса выехали 4 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь уничтожил сгораемые конструкции здания по всей площади. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

В тот же вечер в Липецке вспыхнул магазин на проспекте Мира. Липчане позвонили спасателям в 20.22. С огнем боролись 4 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Несмотря на усилия пожарных, пламя повредило внутреннюю отделку и оборудование магазина на площади 10 кв.м. Никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, в случае обнаружения пожара звонить по номеру "112" или "01".

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