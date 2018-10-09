2018-10-09T10:10:22+03:00
Происшествия

В Липецкой области задержали угонщиков 3 машин

Преступления совершены в Лебедяни и поселке Лев Толстой
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области угнали 3 автомобиляВ Липецкой области угнали 3 автомобиляФото: Юлия КЛЮЕВА
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В воскресенье, 7 октября, в Лебедяни у 31-летнего мужчины угнали машину "БОГДАН 211010-82". Это произошло возле кафе по улице Льва Толстого. Мужчина написал заявление в полицию в минувший понедельник, 8 октября. Как сообщили в региональном УМВД России, правоохранители уже установили личность и задержали предполагаемого преступника. Им оказался неработающий 29-летний местный житель.

В тот же день к полицию обратился 34-летний житель поселка Лев Толстой. По его словам, в ночь с 7 на 8 октября неизвестные угнали автомобиль "Тойота Карина Е". Правоохранители задержали подозреваемого - 24-летнего местного жителя. Кстати, он также может быть причастен к угоню "УАЗ-Патриот", совершенном в тот же период времени. Расследование проводит Лев Толстовское отделение полиции.

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