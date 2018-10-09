В Липецке у 12 животных обнаружили бешенство

СЕГОДНЯ 12:16 2018-10-09T12:17:04+03:00

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С начала года в Липецке обнаружили бешенство у 6 собак, 4 кошек и 2 лисиц. Это довольно много, ведь за весь прошлый год инфекцию выявили лишь у 5 животных. Карантин по бешенству введет в районе 10-й Шахты. Там, на территории частного дома по улице Харьковская обнаружили зараженную лисицу. Теперь на районе дезинфицируют подворья, вакцинируют животных. Напомним, что во время карантина запрещены: натаска собак, выставки животных, торговля или, ввоз и вывоз животных, убой больных. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, карантин продлится до 23 октября.

В Липецке с начала года работало более 70 выездных и стационарных прививочных пунктов. К сентябрю привили 16 606 собак и 8 429 кошек. Весной на территории областного центра разложили около 2 тысяч доз оральных вакцин. В ближайшее время планируется организовать раскладку еще 18 тысяч.

Бешенство – опасное неизлечимое заболевание. Не стоит вступать в контакт с дикими животными. Домашних животных необходимо прививать. В государственных ветеринарных клиниках прививку делают бесплатно.