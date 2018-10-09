В среду в домах Липецка появится отопление
С этой среды, 10 октября, в дома липчан начнет поступать тепло. Соответствующее постановление подписал глава Липецка Сергей Иванов.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, руководителям теплоснабжающих организаций рекомендовано установить зимний гидравлический режим работы источников тепла и тепловых сетей. Управляющие компании, жилищные организации и товарищества собственников жилья должны обеспечить прием тепла в дома. АО «ЛГЭК» обеспечит подачу воды на теплоисточники.
Подавать тепло в многоквартирные дома будут в течение трех дней. После специалисты выполнят накладку гидравлического режима по зимнему варианту. Снабжающим и сетевым компаниям, а также жилищным службам предстоит скорректировать и отрегулировать системы.
Напомним, в прошлом год отопительный сезон стартовал 2 октября, а завершился 24 апреля.