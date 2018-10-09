2018-10-09T12:42:58+03:00
Общество

В среду в домах Липецка появится отопление

Тепло будут давать в течение 3 дней
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Липчанам дадут теплоЛипчанам дадут теплоФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

С этой среды, 10 октября, в дома липчан начнет поступать тепло. Соответствующее постановление подписал глава Липецка Сергей Иванов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, руководителям теплоснабжающих организаций рекомендовано установить зимний гидравлический режим работы источников тепла и тепловых сетей. Управляющие компании, жилищные организации и товарищества собственников жилья должны обеспечить прием тепла в дома. АО «ЛГЭК» обеспечит подачу воды на теплоисточники.

Подавать тепло в многоквартирные дома будут в течение трех дней. После специалисты выполнят накладку гидравлического режима по зимнему варианту. Снабжающим и сетевым компаниям, а также жилищным службам предстоит скорректировать и отрегулировать системы.

Напомним, в прошлом год отопительный сезон стартовал 2 октября, а завершился 24 апреля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В среду в Липецке потеплеет до +18, а после снова похолодает
В Липецк приедут библиотекари из Орла и Кирова
В среду в Липецке жители 60 улиц останутся без воды
В Липецке водитель на «Ниве» чуть не сбил пешеходов
В Липецке у 12 животных обнаружили бешенство
В Липецкой области задержали угонщиков 3 машин
В Липецке в пожаре сгорело оборудование магазина
Под Липецком иномарка вылетела в кювет и опрокинулась
В Липецкой области мошенники украли у пенсионерки более 600 тысяч рублей
2 машины сгорели ночью в Липецке и 1 в Добровском районе
Более 4,5 тысяч человек заболели ОРВИ на прошлой неделе в Липецкой области
Военная прокуратура следит за призывом в Липецкой области
В Липецке ГИБДД ищет очевидцев аварии с пешеходом
Липчанин, поссорившись с женой, сообщил о бомбе в квартире
У липчан еще есть две недели до наступления холодов
В Липецке остались без света 15.5 тысяч человек
Под Липецком автоинспекторы устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем грузовика
В Липецкой области обезопасят 36 аварийных участков дорог из 43
Расчленитель семейной пары в Липецке пытался свести счеты с жизнью
Благотворительная акция «Семья - семье» завершилась в регионе
Под Липецком в лобовом столкновении «Лексуса» и «ВАЗа» погиб человек и пострадал ребенок
Между Липецком и Москвой будет курсировать новый экспресс
В Липецке гражданин ближнего зарубежья обворовывал садовые домики