В Липецке водитель на «Ниве» чуть не сбил пешеходов

СЕГОДНЯ 13:24 2018-10-09T13:24:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Пару часов назад в интернете появилось очередное видео, как липчане нарушают правила дорожного движения. Автор видео ехал вечером по улице Гагарина в сторону ж/д вокзала. Справа от него мчалась «Нива». Впереди на пути автомобилистов находился нерегулируемый пешеходный переход. Автор видео сбавил скорость, а водитель «Нивы», видимо, решил проскочить. Спешка едва не привела к печальным последствиям.

По пешеходному переходу шли люди. Они, руководствуясь правилом «Пешеход всегда прав», не испугались летевшей на них машины. Женщина, чуть ускорив шаг, успела пройти прямо перед «носом» автомобиля. Мужчина подстраховался и пропустил «Ниву». Получилось, что машина проехала четко между ними. Не понятно, почему водитель не затормозил раньше. Стоп-сигналы на машине сработали, когда машина была уже в нескольких метрах от разметки. Водитель так и не остановился. Притормозить ему удалось уже после того, как он проехал пешеходный переход.