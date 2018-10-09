В среду в Липецке жители 60 улиц останутся без воды

СЕГОДНЯ 15:09 2018-10-09T15:09:56+03:00

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В эту среду, 10 октября, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут у жителей улиц Ильича, 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 12а; 14; 16; 18; 20; 15; 29; 31(Д/С №25); 31а Стадион «Пламя»; Ленинградская, 5; 12; 14; 16; Волгоградская, 8; 8а; (Д/С №77); 10; 11; 12; 14; Студенческая, 6; 9; 12; 18; частный сектор: улица Ильича; Профсоюзная; Дачная; Студенческая; Тургенева; Донская; Степная; Воронежская; Чехова; Седова; Гвардейская; Декабристов; Бехтерева; Красина; Песчаная; 2-я Воронежская; Флёрова; Никитина; Ватутина; Зелёная; Краснодонская; О.Кошевого; Севастопольская; Матросова; Панфилова; Докучаева; Социалистическая; Целинная; Цимлчнская; Производственная; Новосёлов; Лобачевского; Ковалевской; Спартака, переулок Ильича, 1-й Театральный; 2-й Театральный; Парковый, Лесной; 2-й Лесной; Моторный; 2-й Моторный; Линейный; Сосновый; Спортивный.

Подвоз воды будет осуществляться к детскому саду №77 – улица Волгоградская, 8а.

На тот же период без воды останутся жители улиц Тельмана; Вавилова; Шевченко; Новокарьерная; Урицкого; Кротевича; Щорса; Чайковского; Лузана; Гранитная; 2-я Гранитная; Железнодорожная.

Подвоз воды – к детскому саду №62 по улице Кротевича, 9. А также по заявкам жителей. За дополнительными вопросами обращаться по телефонам 075 и 236- 075.