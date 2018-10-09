В Липецк приедут библиотекари из Орла и Кирова
16-17 октября в год своего 100-летия Липецкая областная универсальная научная библиотека проводит для специалистов библиотек, краеведов, исследователей межрегиональную научно-практическую конференцию «Родоведение как объединяющее начало в деятельности библиотек Центрально-Черноземного региона России».
На конференции выступят ведущие специалисты в области родоведения и генеалогии: библиотекари, историки, краеведы из Липецка, Орла, Кирова.
Проведение конференции будет способствовать развитию межрегионального сотрудничества библиотек в области родоведческих исследований с целью создания традиционных и электронных краеведческих ресурсов, объединенных общим культурно-историческим наследием.
16 октября состоится обучающий семинар для специалистов муниципальных библиотек Липецкой области «Генеалогия в краеведческой работе библиотек», который проведет старший научный сотрудник Центра генеалогии Российской Национальной библиотеки (Санкт-Петербург) Алла Владимировна Краско.
17 октября в концертном зале «Унион» им. Т.Н. Хренникова пройдет Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования Липецкой областной универсальной научной библиотеки.