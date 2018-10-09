2018-10-09T15:31:09+03:00
Общество

В Липецк приедут библиотекари из Орла и Кирова

В честь 100-летия со дня образования Липецкой областной универсальной научной библиотеки состоится торжественное мероприятие
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке состоится конференция для библиотекарей и краеведовВ Липецке состоится конференция для библиотекарей и краеведовФото: Юлия КЛЮЕВА
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16-17 октября в год своего 100-летия Липецкая областная универсальная научная библиотека проводит для специалистов библиотек, краеведов, исследователей межрегиональную научно-практическую конференцию «Родоведение как объединяющее начало в деятельности библиотек Центрально-Черноземного региона России».

На конференции выступят ведущие специалисты в области родоведения и генеалогии: библиотекари, историки, краеведы из Липецка, Орла, Кирова.

Проведение конференции будет способствовать развитию межрегионального сотрудничества библиотек в области родоведческих исследований с целью создания традиционных и электронных краеведческих ресурсов, объединенных общим культурно-историческим наследием.

16 октября состоится обучающий семинар для специалистов муниципальных библиотек Липецкой области «Генеалогия в краеведческой работе библиотек», который проведет старший научный сотрудник Центра генеалогии Российской Национальной библиотеки (Санкт-Петербург) Алла Владимировна Краско.

17 октября в концертном зале «Унион» им. Т.Н. Хренникова пройдет Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования Липецкой областной универсальной научной библиотеки.

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