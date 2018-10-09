В среду в Липецке потеплеет до +18, а после снова похолодает

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-09T15:58:22+03:00

В Липецк на один день вернется тепло Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг в областном центре 14 градусов тепла

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В среду, 10 октября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра без осадков. Температура ночью 1-6 градусов выше ноля. Ветер переменный.

Днем в регионе будет относительно тепло. Столбик термометра поднимется до отметки 13-18 градусов тепла. Переменный ветер сменится западным, скорость 3-8 м/с. Атмосферное давление без существенный изменений – 753 мм рт.ст.

В четверг, 11 октября, в Липецке прохладно. В темное время суток до +8 градусов. Днем воздух прогреется до 14 градусов выше ноля. Синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Ветер северный 9-11 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 758 мм рт.ст.